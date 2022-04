Matière à Emotion ...



Parce qu’elle marque les esprits, l’émotion permet d’établir une relation forte avec autrui. Ce lien émotionnel a le pouvoir non seulement de capter l’attention, mais il a un rôle clé sur nos facultés de compréhension, de mémorisation et d’apprentissage.



Bref, quand il y a émotion, il y a communication.

Susciter l’émotion est un art qu’on appelle comédie ou illusion, c’est aussi une passion, celle de ma vie.



Lorsqu’il s’agit de motiver ses forces vives de les former ou de les préparer au changement, tous les rôles sont importants. Encore faut-il susciter cette prise de conscience, connaître ses forces et ses faiblesses, recréer des dynamiques de groupe, resserrer les liens, remettre en lumière des évidences.



Briser la glace, marquer les esprits, faire tomber les masques, captiver un auditoire, rendre simple et évident ce qui ne l’est pas… Tel est le sens de ma démarche qui a fait ses preuves tant au sein de grands groupes qu’auprès de petites PME/PMI.



Cette démarche est-elle judicieuse aujourd’hui, sommes-nous sur la même longueur d’ondes,

le courant passera-t-il entre nous ? Il y a là matière à réflexion, mais je peux vous assurer que la réponse sera évidente dès notre première rencontre.



Dan LECLAIRE

www.danleclaire.com



Mes compétences :

Développement commercial

Coaching

Formation

Management

Communication