Jennifer LICARI

Actuellement en poste en tant qu'Account Manager chez Neoperf, la plateforme d'affiliation BtoB du groupe Companeo.



Mes expériences passées m’ont appris à être attentive et organisée dans mon travail tout en faisant preuve de créativité. De plus, ma formation en gestion m’a permis d’acquérir de solides connaissances dans différents domaines tels que le marketing, la stratégie, les statistiques ce qui peut être un atout au sein d’une entreprise.



Femme de communication et de contact, j’aime m’investir dans ce que j’entreprends. La motivation et la ténacité ont été des qualités nécessaires pour mener à bien mes missions au sein des différents postes occupés.



Mes compétences :

Client service

Emailing

Affiliation

Gestion de projet

Marketing

Génération de Leads

Internet