Je m'appelle Jennifer, j'ai 23 ans et j'habite à aix en provence. J'ai mon permis B ainsi qu'un véhicule.



Je travaille depuis 1 an et demi à Sanofi - aventis sur le site de ARAMON dans le département 30.



J'ai effectué mon stage de BTS de 3mois à IPSEN PHARMA BIOTECH, à SIGNES dans le var.



Mes compétences :

Chimie

Chimie analytique

Methodes

Microbiologie

technicienne

Validation

Validation de méthodes