Jennifer MARQUES

Assistante de Direction et chargée de recrutement, j'ai plusieurs arcs dans mon sac.

Je suis polyvalente et plusieurs domaines à mon actifs

- Assistante de Gestion

- Assistante Comptable

- Assistante RH

- Assistante de direction

- En formation dans le service Affrètement de ma société

- Écrivaine, Auteure du livre " La relève "



Doté d'une capacité d'écoute et d'adaptation mon objectif principale est d’évoluer professionnellement



Mes compétences :

Facturation

Gestion

Secrétariat

Recrutement