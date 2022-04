Jennifer MEYER

J'ai grandi à La Réunion, d'où je suis partie après mon bac pour faire mes études en métropole. Après une classe préparatoire scientifique, j'ai tout d'abord suivi un cursus ingénieur à l'Ecole Centrale de Nantes qui m'a permis de me spécialiser sur les thématiques énergétiques et environnementales, notamment grâce à une césure. J'ai complété ce parcours en parallèle de ma dernière année à l'Ecole Centrale de Lyon par un master de philosophie en éthique et développement durable.



J'ai ensuite décidé de poursuivre dans ce domaine en intégrant le master en politique environnementale de Sciences Po Paris en 2015, afin de découvrir un nouvel aspect du développement durable et de compléter mes connaissances dans ce domaine. Je suis actuellement en M2 jusqu'en mai 2017. Je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'environnement à La Réunion ou à l'étranger à partir de juin 2017.



Mes compétences :

Entrepreneuriat

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Environnement

Développement durable

Ecologie

Energie

Energies renouvelables

Energies nouvelles

Energie éolienne