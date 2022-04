Jennifer MICHAUD

Responsable du service R&D et Qualité, depuis 8 ans, au sein d’une PME agroalimentaire fournisseur de la grande distribution, je pilote le développement et le lancement des références à marques nationales et de distribution.

De la création des recettes et du packaging au suivi du planning industriel, j'interviens dans chaque étape majeure de la vie du produit dans un contexte internationnal (Asie et Europe).



Mes compétences :

Créer et optimiser des recettes

Piloter des tests industriels et panels externes

Mettre en place plans Innovation

Animer les réunions

Piloter le lancement de produit agroalimentaire

Coordonner les services internes

Gérer la participation Appels d'offres GMS

Assurer le développement packaging

Accréditer site de production

Créer plan de contrôle analytique

Assurer veilles concurrentielle, technologique