Jennifer MICHAUD

" Issue du monde de l'animation où j'ai pu développer l'ouverture aux autres, mon sens du relationnel et le plaisir de l'accompagnement vers l'autonomie.

Future Conseillère en Insertion Professionnelle, suite à mon bilan de compétences, j'effectue ma formation au sein de Coach and Co.

J'enrichis mes compétences et connaissances dans le domaine, grâce à de nombreux stages basés sur le territoire Creillois et du Beauvaisis.

Je suis dynamique , à l'écoute et investie dans mon rôle de conseillère où j'ai un réel plaisir d'accompagner et de redynamiser un public éloigné de l'emploi en grande difficulté d'insertion socio-professionnelle."