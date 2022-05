Tony WESTERLIN

« En intégrant le poste de référent d'insertion professionnelle au sein de la MDPH de l'Oise, je tiens à

travailler sur l'approche qualitative de l'accès à l'emploi et à la qualité de l'insertion des travailleurs handicapés tout en luttant contre la discrimination afin de favoriser l'égalité des chances entre travailleurs

handicapés et valides.

Il est nécessaire de dépasser les barrières au recrutement des travailleurs handicapés en améliorant l'accès à la formation. Je crois réellement au potentiel humain de chacun et en sa capacité à rebondir quelque soit les difficultés rencontrées dans la vie de tous les jours. »



Mes compétences :

Animation d'ateliers

Accueil physique et téléphonique

Accompagnement indivuel ou collectif

Management

Gestion de mon temps de travail

Conduite de projets

Microsoft Office