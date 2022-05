Lauriane RIVIERE

En continuité de mon parcours universitaire et professionnel, j'ai entamé une formation diplomante au sein du centre de formation Coach & co à Chantilly. Ceci en vue de l'obtention de mon titre professionnel de Conseillère en Insertion Professionnelle. Dans le but de légitimer mes missions d'accompagnements dans ma pratique professionnelle au sein d'un public demandeur d'emploi, je recherche une structure qui me permettrait d'accompagner un public jeune voir un public en grande précarité.

Mon poste d'éducateur spécialisé réalisé auprès d'un public jeune influence et détermine fortement mon orientation professionnelle. L'objectif qui m'anime d'autant plus est l'envie d'accompagner et d'orienter ce public dans leur parcours socioprofessionnel de telle sorte à retrouver une certaine estime de soi ainsi qu'une reconnaissance identitaire et sociale confortant leur intégration et leur inclusion dans la société.



Mes compétences :

- Accueillir et analyser la demande de la personne

- Proposer un accompagnement individualisé

- Définir et valider un parcours d'insertion

- Conseiller la personne dans ses démarches

- Effectuer le suivi des actions

- Proposer des axes d'évolution

- Concevoir et animer des actions collectives

- Démarcher et accompagner dans un projet

- Mettre en place des partenariats