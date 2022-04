Jennifer MOLA

Actuellement en poste en tant que responsable comptes export complexes et captives chez AIG, je dirige une équipe de 5 Chargés de comptes internationaux export. Je suis, de plus, en charge de la mise en place et la gestion des comptes avec captives et structures de réassurance complexes. Forte d'une expérience de 10 ans chez Marsh où j ai occupé différents postes (Chef d'équipe -département CIPE notamment), j'ai non seulement un rôle de référent technique mais aussi de coordinatrice International Export et Import.



Mon objectif principal est d'assurer de la cohésion du groupe autour d’un but commun : la satisfaction des besoins de nos clients.



Ainsi, le sens de l’organisation, l'écoute, l'autorité sont autant de qualités indispensables à l’exercice de mes fonctions.



Mes compétences :

Conseiller specialisé dommages

Gestionnaire sinitre

Chargé de comptes international import export

Coordinateur international import export

Responsable d'equipe coordination internationale