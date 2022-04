Jennifer MOMBONGO JEAN-GILLES

Titulaire d’une Licence de Droit Economie Gestion et possédant plusieurs expériences dans le domaine des Ressources Humaines, je peux apporter des compétences directement opérationnelles.

Lors de mon orientation post-bac, la voie des RH m’attirait déjà dans sa dimension humaine. Mais cette voie m’ayant été déconseillée par mon entourage, je me suis dirigée vers le secteur du commerce et du management.



Pourtant mes diverses expériences m’ont systématiquement ramenée vers ces fonctions. J’ai notamment pu effectuer du recrutement à tous les niveaux mais également gérer le suivi des salariés, tant administrativement (congés, arrêts, etc.) qu’en créant un livret d’accueil par exemple ou encore en organisant la formation.



J’ai particulièrement consolidé mes connaissances lors de ma dernière expérience de 9 mois au sein d’une agence intérim dans laquelle j’ai pu renforcer mes compétences administratives (DUE, etc.) et de communication (évaluation annuelles par exemple).

C’est pendant cette mission que j’ai également découvert mon attrait pour l’administratif et mon sens de la rigueur que j’ai pu mettre en pratique lors du contrôle des éléments de contrats et des fiches de paies.



Mes compétences :

Assistante Communication

Communication

dynamique

Sociable

Microsoft PowerPoint