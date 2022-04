Jessica LUCE

Vous recherchez une école de commerce spécialisée sur les métiers de la vente? N'hésitez plus et intégrez Euridis Business School!

S'inscrire : http://www.euridis-ecole.com/espace-candidat/s-inscrire-au-concours.html



8 bonnes raisons de rejoindre l'école de commerce EURIDIS BUSINESS SCHOOL



1. Des diplômes reconnus

2. Son aide au placement

3. Sa politique de professionnalisation

4. Sa pédagogie opérationnelle

5. Ses 450 entreprises partenaires

6. Des études supérieures gratuites

7. Son réseau

8. Ses partenaires en région



Pour plus d'informations, connectez vous sur notre site Internet http://www.euridis-ecole.com ou contactez moi par mail à l'adresse suivante : admission@ecole-euridis.eu



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet