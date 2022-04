Jennifer MONTÉRÉMAL

Riche d'une expérience de cinq ans en tant qu'assistante d'éducation en lycée, je souhaite trouver un emploi de secrétaire. Durant ces quelques années, j'ai pu exercer diverses missions d'ordre administratif, rédactionnel et communicationnel. Par ailleurs, grâce à mon master en histoire médiévale, j'ai développé un fort sens de l'analyse, de réelles capacités rédactionnelles et un véritable esprit de synthèse.

De plus, mon aisance sociale et mon adaptabilité font que je suis ouverte à d'autres propositions d'emploi. Curieuse de nature, je demeure constamment dans une dynamique de progression et d'apprentissage. Alors si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à prendre contact avec moi.



Mes compétences :

Secrétariat

Enseignement

Prise de notes

Travail en équipe

Accueil physique et téléphonique

Classement

Note de synthèse

Animation

Normes rédactionnelles

Archivage

Rédaction

Recherche scientifique

Bureautique

Taper un courrier

Pédagogie

Gestion du courrier

Adaptabilité