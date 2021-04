Suite à l'obtention de mon DUT génie biologique, j'ai pu intégrer le métier de technicienne de laboratoire. J'ai effectué diverses missions en laboratoires d'analyses médicales (CHU, LABCO, Labosud et l'EFS), dans l'industrie (HORIBA Medical ABX) et au sein de centres de recherche scientifiques (CNRS et Ifremer).



Initialement écologue, j'ai de l'expérience dans la recherche (INRA, IRD, CNRS, Ifremer...) et j'ai choisi de me réorienter vers le métier de technicienne de laboratoire afin d'être davantage en cohérence avec mon profil et mes centres d'intérêt. En effet, je suis passionnée par la biologie et je suis manuelle, minutieuse, autonome, curieuse et à l'écoute.



Je recherche actuellement un poste dans les environs de Saint-Girons, que ce soit en analyses médicales ou en laboratoire de recherche.



Mes compétences :

Biostatistiques

Chiroptères

Écologie

SIG

Analyses biologiques

Biologie moléculaire