Forte de nombreuses années d’expérience comme salariée et bénévole, j’ai eu l’opportunité d’assurer l’encadrement et l’accompagnement de personnes .

Ainsi, expérimentée, rigoureuse, et polyvalente, j’ai pour projet d’intégrer une équipe dynamique et opérationnelle .



Mes compétences :

Action social /

Respect des engagements

Relationnel/Communication

respect des régles

4th Dimension

Immunization