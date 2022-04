Jennifer ONESTAS

Compétences professionnelles

 Administrative :

Conception de base de donnée client et entreprise

Archivage et classement, accueil, information et conseil.

Gestion du courrier, gestion administratif, du service.

Organisation de réunion, saisie de note et compte rendu.

Relation administrative avec les Organismes de Formation et

l’ASP.

 Comptable, gestion, finance :

Gestion et suivi du budget .Gestion et suivi de dossier de

facturation. Traitement de remboursement client et note de

frais. Trésorerie : Tenue de caisse.

Suivi de l’exécution financière des marchés et subventions :

Traitement des soldes de Marchés et de subventions

Traitement des demandes d’avance, d’acompte et de solde

(convention de subvention).

Gestion administrative et juridique des marchés et subventions :

Traitement des demandes d’exemplaires uniques

(Cession de créances).

Mise à jour des tableaux de suivi de soldes.

Gestion administrative des dossiers « Organismes en

difficultés »

Traitement de demande de reconduction

Traitement de demande de sous-traitance

 Commerciale :

Relation fournisseur : Recherche et choix de fournisseur.

Prospection commerciale, préparation de cahier de charge,

d’appel d’offre et de contrat de vente. Gestion de commande,

suivi de dossier fournisseur.

Traitement et suivi de réclamation client.

 Ressources Humaines :

Aide à la gestion du personnel.

Participation au recrutement.

Aide à la formation du personnel.

 Ingénierie, production pédagogique & Formation :

Mise à jour d’Unité d’enseignement, quizz bagage de formation,

E-Learning. Conception de fiche programme de Formation.

Suivi de compte fournisseur, mise à jour de plaquette et

catalogue de formation.

Gestion de planning de formation, correction des tests

commerciaux, conception de classeur de formation.

 Compétences transversales :

Support de gestion administratif des différents services.

Mise à jour et création de procédures internes.

Logistique, technique :

Interface et coordination interne, externe.

Intervention en public, (tenue de stand scientifique).

Gestion et réservation de salle, hôtel.

Organisation et mise en place d’évènement.

Participation en groupe de travail.

Déplacements professionnels en Ile de France.

Informations complémentaires

Informatique :

Pack office : Bonne maîtrise. Logiciels : SAP, Cegid Business -

Facturation, Concur (notes de frais), Calypso Congrès

(événements), Gantt Project (plannings), SCENARI. ASP

Coriolis, IRIS…



