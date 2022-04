Jennifer PALBRAS

Diplômée de l'École Bleue, école d'Architecture d'Intérieure et Design, Paris (75) .



Cette école et mes différentes expériences m'ont permis de développer un sens de la communication,

de la rigueur et de la créativité à travers divers projets et d'acquérir des connaissances en communication visuelle, lumière, matières et couleurs.

Je suis de plus dynamique, polyvalente et autonome.



Au cours de ces dernières années, j'ai travaillé sur de grands projets, en groupe ou en solitaire.

J'ai été lauréate de différents concours auxquels j'ai participé.