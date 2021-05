Jennifer PELLETIER

~ Rien n'arrive par hasard, il faut savoir rebondir et considérer ses échecs comme des apprentissages qui nous mènent pas à pas vers la réussite et l'épanouissement ~



En 2019, suite a un accident, j'ai été licenciée pour inaptitude ce qui m'a permis de faire un bilan de compétences et de m'orienter dans les métiers du digital.



Fin 2019 j'ai commencé un cycle diplômant de chef de projet digital auprès de Visiplus Academy. J'ai passé une année et demi merveilleuse où j'ai beaucoup appris et avec plaisir.



Grace à mes 10 années dans les métiers du tourisme (hôtellerie - restauration), mon expérience de social selling dans les produits bio (cosmétiques, compléments alimentaires et produits minceurs), mon diplôme de chef de projet, au bénévolat auprès d'entrepreneures dans le coaching nutritionnel et les thérapies holistiques sans oublier mon attrait pour les médecines alternatives (naturopathie holistique) j'ai su développer de nombreuses compétences que je désire aujourd'hui mettre en pratique au sein d'une équipe bienveillante avec qui je pourrais travailler main dans la main.



Je suis à présent prête pour commencer ma nouvelle vie professionnelle.