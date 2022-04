Jennifer PICARDAT

Petit Forestier,



Un groupe qui vous ouvre des perspectives tout au long de votre carrière et qui le prouve !



Entreprise familiale fondée en 1907, notre leadership en Europe ne nous a pas fait oublier nos racines, notre sens du service et notre adhésion à des valeurs transmises de génération en génération.



Notre histoire est celle d’un patrimoine unique fait d’hommes et de femmes qui maîtrisent et pérennisent les savoir-faire du Froid. A travers notre réseau d’agences, c’est notre expertise multi produits dans la location frigorifique qui est reconnue à l’international.



Le groupe Petit Forestier compte un peu plus de 2500 collaborateurs dont plus de 500 techniciens spécialisés dans le Froid au service de plus de 15 000 clients.

Nous sommes présents en France, en Europe et au Maghreb au travers de plus de 200 agences.



Petit Forestier regroupe des métiers d’avenir au service de secteurs d’activité extrêmement diversifiés tels que : l’industrie, l’agroalimentaire, la logistique, la restauration, les collectivités, événementiel...



Des horizons variés qui sont autant de défis à relever.

