Jennifer PICHON

Acheteuse :



- demande de devis chez plusieurs fournisseurs

- saisie des commandes fournisseurs

- réception des colis

- rapprochement bon de livraison / commande

- réception informatique.

- rendez vous fournisseurs





Assistante Commerciale:



- Saisie de commandes et vérifications tarifs, quantités, délais...

- Relation entre les commerciaux et les clients.

- Réception des appels téléphoniques et renseignements de l'avancement des commandes auprès des clients.

- Réalisation d'offres tarifaires pour les commerciaux.



Technicienne Graphique:



- connaissance de la chaîne graphique,

- analyse d’appel d’offre, deviseur, gestion planning,

- réception et analyse des éléments clients,

- retouche photos (Photoshop),

- création logos (Illustrator),

- création mise en page (Quark Xpress et Indesing)

- normalisation des fichiers (ArtPro notion),

- envoi BAT pour validation,

- conseils et renseignements clients, corrections auteurs,

- imposition manuelle et numérique (Dyna Strip),

- notions des différents types d’impression.



Mes compétences :

Assistanat commercial

Devis

Palletization