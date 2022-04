Jennifer PIE

Après avoir suivi différentes formations sérieuses et reconnues à :

- Ecole Française de la Décoration,

- ISVI (Institut Supérieur de Valorisation Immobilière),



J'ai obtenu les diplômes/certificats de :

- Décoratrice d'intérieur

- Home stager

- Designer d'espace



Partager mon savoir-faire est pour moi la concrétisation de mon projet.

C’est avec beaucoup d’émotion, de simplicité et d’engouement que je prendrais plaisir à vous accompagner dans la décoration de votre intérieur. Du simple conseil à la conception d’espaces sur mesure jusqu’au suivi du chantier, j’interviens dans les départements de l’Aube (10), l’Yonne (89) et la Seine et Marne (77).



Etre décoratrice signifie pour moi :

Le sens de l’écoute, du partage et la créativité. Bientôt ce sera à votre tour de me raconter ‘votre histoire’, celle de votre intérieur afin que je puisse créer un nouvel espace qui vous ressemble.





Mes compétences :

Chef de secteur

Gestion Comptabilité

Gestion de projet

Management d'équipe

Management de projets

Management