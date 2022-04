Jennifer PITKIAYE

De formation initiale en Hôtellerie-restauration, passionné par le métier de bouche.

Dynamique, ambitieuse et à la recherche de nouveaux challenges, j'ai pu développer mes aptitudes de management auprès d'une équipe de 35 personnes.

Pleinement investi dans ma formation de gérant adjoint, j'ai pu montrer ma capacité à apprendre dans un temps court et imparti.

Je suis prête à m'investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées à ce poste.



Mes compétences :

Cuisinier

Traiteur

Gestion de caisse

Gestion du personnel

Inventaire

Formation

Service client

Planification

Contrôle interne

Organisation du travail

Relations clients

Autonomie

Travail en équipe

Résistance stress

Ambition

Sens du contact

Facturation

Relation fournisseurs

Calcul de coûts

Gestion des stocks

Management

Sens des priorités

Clôture fin de mois

Facturation client

Reporting

Passage de commande

Contact fournisseur