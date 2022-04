Jennifer POSTOLEC

Je suis Styliste infographiste en Freelance,

Je suis disponible pour vous accompagner dans vos besoins de réalisation de collection, conseil style/matière et réalisations d'imprimés textiles, contrôle et bien allé de prototypes. Lille, Paris,Bruxelles.



- Je conseil et réalise vos besoins en plan de collections, dossiers techniques, recherches, réalisations d'imprimés, choix matières , sourcing, échange avec usines et fournisseurs à l'étranger.



Expérience générales résumée pour la partie Stylisme:

- Concept et design de collection prêt-à-porter Féminin (multi cible, jeune , intemporelle etc..) Masculin (produit chaine et trame, maille tricot.)

- Analyse des tendances, réalisation de dossiers d'inspirations complet, création de formes

- Réalisation et suivi des dossier techniques en anglais, échange avec les fournisseurs à l'international.

- Maîtrise des logiciels pour les besoins de style Photoshop/ Illustrator.

- Réalisation d'imprimés, croquis , all over, communication de mode.



Mes compétences :

Illustrator

Photoshop

Modélisme

Mode

Design