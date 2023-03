Jennyfer CARRO

Actuellement en recherche d'emploi, je suis une jeune dynamique et motivée, possédant un BTS Négociation et Relation Client et un an d'expérience dans la vente B to B.



Plutôt méticuleuse et organisée j’aime le travail bien fait. Je n’éprouve pas de problème de contact avec les autres. Si je devais me donner un défaut je dirais que je suis parfois têtue, je n’aime pas ne pas arriver à faire les choses ce qui me pousse à être exigeante envers moi-même.



J'ai une passion pour les arts plastiques, que j'ai pratiquer pendant 7 ans, cette pratique m'a permis d’acquérir de la patiente et d'être méticuleuse. Maintenant je pratique le bowling en compétition, depuis 3 ans.



Je parle trois langues qui sont : L'Anglais, L'Espagnol (niveau lycée) et le Créole.



Je possède le permis B.







Mes compétences :

Négociation achats

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

IBM AS400 Hardware