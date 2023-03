Jennyfer LEGER

Je suis une personne dynamique, organisée et qui a un bon relationnel avec mon équipe et mes clients. Je m’intéresse à beaucoup de chose et je n’ai pas peur de poser des questions quand il le faut. Je suis aussi une personne perfectionniste, qui aime bien que mon travail soit bien fait même si je dois perdre du temps à le faire.

J’ai une formation qui me permet de travailler dans tout types de laboratoires mais j’ai essentiellement de l’expérience en agroalimentaire.



Mes compétences :

ELISA

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microbiologie