Jérémie GACHELIN

Depuis le 2 avril 2018, je suis consultant IT au sein de la société Actilogie à Nantes. Après avoir été 14 ans directeur informatique et télécoms de la Ville d'Auray où j'étais responsable du système d'information et de télécommunications et le pilote et l'architecte de sa transformation, j’ai acquis une certaine expérience dans la conduite de projets liés à la modernisation et à la transformation numérique de l'administration. Durant les 14 années que j'ai passées à la mairie d'Auray, la conduite du changement a été mon défi principal tant au niveau de nos relations avec les citoyens, que dans nos échanges avec nos différents partenaires.

Aujourd'hui, je relève avec ce poste de consultant IT, un nouveau challenge qui va être de mettre en oeuvre mes compétences reconnues dans la conduite du changement et le renouvellement des pratiques.



En quelques mots voici mes principales compétences :

- Architecture des systèmes d’information (Linux/Samba/LAMP, Active Directory, virtualisation, sauvegarde, etc.);

- Sécurité des systèmes d’informations (Firewall stormshield, IPSec, Protection des données);

- Interopérabilité des logiciels métiers (RH, GF, SIG, gestion des temps et des accès);

- Réseaux informatiques et réseaux de télécommunications (LAN, WAN, Routage, Internet,…) ;

- Câblages structurés de bâtiments et réseaux de fibres optiques métropolitaines ;

- Procédures des marchés publics (Travaux, fournitures, services, adaptée, ouverte, dialogue compétitif, …) ;

- Développement web, extraction de données SQL et construction de tableaux de bord

- Conduite du changement.



Mes compétences :

Administration

administration réseau

Administration système

Administration système Windows

Conduite de projet

Conduite du changement

Développement web

Linux

Linux administration

Logiciels libres

Système Windows

Web

Logiciel libre

Administration réseaux

Informatique

PHP

Système d'information

Gestion de projet

TYPO3

Microsoft Windows Server 2012

Active Directory

XML

XHTML

Visual Basic for Applications

Visual Basic

Powershell

PostgreSQL

Personal Home Page

Oracle

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Office

MapInfo

Macromedia Flash

Macromedia Fireworks

Macromedia Dreamweaver

MOT Testing

Linux Debian

JavaScript

INFO

Hyper-V

HTML

Connaissances

Concerto

Cascading Style Sheets

C++

ArcGIS > ArcView

ArcGIS

Apple MacOS

Apache WEB Server

Adobe Photoshop

ARC