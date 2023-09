Jérémie LEH

Ingénieur en mécanique matériaux, spécialisé en mécatronique, et diplômé d’un master 2 en management et administration des entreprises, je recherche une entreprise possédant un fort dynamisme, axée sur l'innovation susceptible d’être intéressée par mes compétences, ma motivation sans faille, mes qualités humaines :

• mon goût de la recherche et celui de relever des défis;

• ma capacité à gérer les contraintes liées à l’élaboration technique d’une étude ;

• mon sens des responsabilités ;

• mes qualités d'écoute, de respect et mon état d'esprit constructif.



Lien pour visualiser quelques-uns de mes travaux.

http://www.youtube.com/watch?v=_gya0tm6qTs



Mes compétences :

Excel

Catia v5

Latex

Word

FORTRAN

Solidworks

Python

Powerpoint

C++

Pro-Engineer

ANSYS

Arduino