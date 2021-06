Jeremy-Antoine GERIN

Franco-Americain de New York City, vivant actuellement a Montreal, je recherche une nouvelle opportunite pour sois pouvoir developpe les marches Anglophones pour une compagnie francaise sois etre le point de contacte des clients Anglophone par telephone et mel. Idealment, je souhaiterais travailler dans une societe en France voulant s'ouvrir aux marches des Etats-Unis et Canada, UK, ou EMEA, en temps que commercial ou representant sedentaire.



Avec 4 ans d'experience en vente direct, b2b, et depuis 2 ans, a distance uniquement par telephone et e-mails, je vous propose mes connaissances de technologies et de communication et creation de relations durable avec une base de client. En 2015 j'ai obtenu 1 an d'experience en Service a la Clientele, b2b, traitements de commandes, logistiques, et cetera. Experience obtenue dans le New Hampshire, USA a une clientele Nord-Americaine.



En temps que votre nouveau "New Business Development Manager", je pourrais signer des nouveaux clients dans plusieurs industrie: Mechanique, Technologique, Education, Science, Marketing, Pharmaceutique, Alimentation, Agro-Alimentation, Hotellerie, Restaurantion. Et, dans plusieurs regions: USA, Canada, Europe.



En temps que "Account Manager" j'ai travailler avec les directeurs d'achats dans les plus grosses compagnie de Quebec: Bombardier, Danone, Nestle, Mondalez, Canada Poste, Hydro Quebec, etc. En anglais, Fairmont, Sofitel, Pepsi, GE, etc. Je suis tres a l'aise quand je parle avec les clients, prennant les cas un par un, et bien reflechir avant de prendre une action ou de suggere une solution. Etre a l'ecoute est aussi important que de dire les bonnes choses. La qualite de mon travail de traitement de commandes, a 600 par mois avec un taux d'erreur de 1% y etait le montre et mes clients avais beaucoup de confiance en moi, ce que j'estime omni-important dans le cadre un excellent service a la clientele, que j'essaie de faire lorsque je repesente une bonne compagnie.



Avec un francais "courant/maternelle", et plusieures annees sous la directions de PDG Francais a NYC, j'ai l'habitude de faire le point, de rediger des rapports en francais. J'ai travaille en 2015 avec le Quebec, j'ecris tres bien mes courriels : )



Pendant 1 an, 2014, j'ai travaille depuis la France pour une compagnie americaine. Je demarchais des entreprises en Amerique, en heures decales. Je pense alors que J'ai une bonne experience de vente a distance, de creation de marche, et que ca soit de ce cote de l'Atlantique ou de l'autre, j'ai prouve que les techniques de ventes de bases, et le relationnel Trump le reste. La communication, l'humour, sont des atouts pour moi. Je marque mieux que 75% des gens qui prennent l'examen du MBA en Verbal; avec score parfait 6/6 en composition.



Je suis a votre service pour vous rencontrer et parler de vos nouvelles expensions. Je sera de nouveaux en France, le 1er Avril 2016. Je serais base a Annecy, Haute-Savoie, mais cela temporairement avant de relocaliser plus pres de mon prochain employeur.



Merci et a bientot!



Mes compétences :

Business development

Communication écrite

Communication orale

Marketing

Vente à distance

Social media

Vente directe

Vente B2B

Webmarketing

Service client

Traitement de données

Techniques de vente

Cuisine gastronomique

Gestion de projet

Traduction anglais français

Supermarkets

WordPress

SAP

Food & Drink Retail

Customer Relationship Management

VoIP (Voice over IP)

Typing 80 wpm

Salesforce

Sage Carpe Diem

SAP SD Sales

SAP LO Logistics

SAP IS Procurement

SAINT

Restaurants

Order Processing

New Business Development

Microsoft Office

Graphics Design

Cafes