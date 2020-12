Jérémy DELSET

Ingénieur de formation, j'ai débuté ma carrière en tant développeur de logiciels embarqués. Je me suis ensuite spécialisé dans le domaine des systèmes de paiement & transactions électroniques sécurisées. Mon expérience, mon expertise ainsi que mes résultats m'ont permis d'assumer plus de responsabilités : je suis actuellement chef de projet et maîtrise parfaitement les compétences requises pour ce poste.



Mes compétences :



Gestion de projet



Ingénierie logicielle

Conception et design d'architecture logicielle



Développement Serveur, Web et Embarqué

Programmation : C/C++, JAVA, JavaScript, Services Web J2EE, HTML,...



Cryptographie

Europay Mastercard Visa

Paiements électroniques

Cartes à puce

proctocoles acquéreurs : CB2A, CBAE, NEXO, ...

Passerelles de paiement

E-paiements

NFC

Terminaux de paiement