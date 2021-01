Fort d'une riche expérience dans le domaine de l'immobilier, dont maintenant plus de dix en tant qu'agent commercial indépendant sur Paris et ses environs, je dispose aujourd'hui des compétences et des connaissances nécessaires à la bonne réalisations de mes différentes missions



Mes compétences :

Immobilier

Négociation de contrat

Négociation commerciale

Vente

Négociation immobilière

Conseil immobilier

Droit immobilier