Jeremy LOMBARDO

Fondateur et dirigeant de JL Consulting - http://www.jlconsulting.fr



Commencant par le développement en ABAP sur SAP R/3, continuant dans la foulée avec le paramétrage SD chez Unilog, j'ai animé des équipes et piloté des projets d'intégrations de domaines vers SAP (Siemens, Total, Weber & Broutin, Good Year, Neopost).



Tourné vers le conseil notamment dans la gestion des processus entre les métiers et la DSI, j'ai conçu et coordonné la réalisation de macros évolutions, du recueil du besoin jusqu'aux implémentations dans les différentes applications (ERP/CRM/BI) du Système d'Informations.



Aujourd'hui, fort des expériences passées, je m'oriente vers la construction de véritables tableaux de bord prospectifs, ceux qui identifient les leviers de croissance, les freins et qui permettent de mesurer l’atteinte d’un objectif partagé et élaboré avec les opérationnels.



Poste : Chef de projet / Consultant Organisation & Process / AMOA

Compétences : paramétrage SAP SD-MM, ABAP, BW

Environnements : SAP, Siebel, BW, Siebel Analytics, Oracle, Datastage, StreamServe, $Universe, BODI(ex Actaworks)

Métiers : commerce, marketing, service client, ADV



Spécialisation : gestion de clients/contrats/factures récurrents/locatifs, gestion de parc/flotte machines en B2B ou B2C (telecom, énergie, FAI, services)



01 41 11 66 60 - contact@jlconsulting.fr



----------

Domaines d'intervention de JL Consulting :



* Pilotage de projets ERP, CRM, BI & AMOA

* AMOA

* Elaboration de tableaux de bord prospectifs

* Conduite du changement multi-applicatifs (SAP, Siebel, BW, Analytics)

* Expertise SAP SD-MM & ABAP

* Définition/Optimisation des processus de l'entreprise

* Reporting (BW, Analytics, Working Around)

* Double compétence technico-fonctionnelle systématique



Mes compétences :

Salesforce

Sap

Streamserve

Management

Gestion de projet

Conseil

CRM

ERP

BI

Process