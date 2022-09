Jeremy MICHAUX

Responsable d'un centre de profit avec 2 collaborateurs.



Je garantis par l’animation de notre entité, l’atteinte des objectifs fixés.



- Je garantis le suivi permanent des activités et des résultats, la bonne application des règles et des procédures dans le respect de l’équilibre rentabilité / maîtrise des coûts.



- Je garantis la mise en œuvre d’actions de management (individuelles et collectives) dans le cadre de la politique de l’entreprise. Nous contribuons ainsi au développement et au maintien des compétences des collaborateurs.



- Je contribue à la fidélisation et au développement du portefeuille clients, dans une démarche multicanal (vente / gestion).





Dans le cadre de ma mission, je suis amené à ... :



Manager /Fixer des objectifs / Développer l’activité / Coopérer / Représenter



Mes compétences :

Vente

Assurance

Assurance Vie