Jeremy PAYEN

Bonjour,

Personne volontaire, on me qualifie de collaborateur fiable qui sait s'adapter et prendre des initiatives.

Je reste ouvert à d'autres propositions. Je suis tout à fait flexible et mobile à l'international.



Au plaisir d'un prochain contact et cordialement !



A bientôt



Mes compétences :

Prévention des risques

Sécurité incendie

Sécurité

Prévention des risques professionnels

Techniques de vente

Qualité