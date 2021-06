Pierre-Emmanuel LANGLUMÉ

Fort d'une expérience professionnelle acquise dans des contextes divers, j'ai toujours cherché à enrichir et développer mon savoir faire dans le seul objectif d'apporter à l'Entreprise une offre de services de qualité, et des expertises adaptées et mesurées : L’expertise n’ayant de valeur pour une organisation que si elle est partagée.



Mes forces :

- Capacité réelle d'adaptation au changement (réorganisation d'entreprise),

- Capacité à communiquer : Ecouter les autres, et faire passer mes messages et idées (notamment le fait de veiller à l’application des règles de sécurité et de sûreté dans le respect de la législation, des procédures définies et des valeurs de l'entreprise),

- Capacité à me positionner en offre de service au sein des différentes entités de l'entreprise, du groupe,

- Capacité à travailler pour plusieurs sites au sein d'une même entreprise-groupe,

- Etre au fait de l'actualité" car dans le domaine de la sécurité si vous n’apprenez pas ou tout au moins vous n'assurez pas un maintien de vos acquis vous régressez à toute allure : l’évolution des menaces, des technologies, des usages ou de la réglementation sont des sujets qui évoluent en continu.



Mes compétences :

Préventionniste : Prévention du risque incendie

Prévention des risques et actes de malveillance

Technicien du feu

Formateur et Jury : SSIAP / CQP-APS

Moniteur national de premiers secours : PAE 1 / PA

Conseiller technique en réglementation incendie et

Management

Analyse de risque

Audit sécurité

Gestion du risque

Conseiller technique en sûreté