Mickael GONCALVES FERNANDES

Ancien Sapeur Pompier de Paris, j'ai orienté ma carrière dans la sécurité des biens et des personnes.



Mon parcours à la BSPP m'a permis de développer des compétences dans la gestion de risques dans le but de mettre en oeuvre et de coordonner la sécurité des personnes et des biens pendant une dizaine d'année.



Ensuite,

fondateur de la société Blue Clim , j'ai occupé la fonction de Gérant de cette société pendant 3 ans qui était spécialisée dans le génie Climatique.



En 2011, j'ai intégré la société Capital Sécurité du groupe centaure France ou J'ai Validé un DUT hygiène Sécurité Environnement avec en parallèle l'obtention du diplôme de chef de service sécurité incendie SSIAP3



Spécialisé en risque NRBC (Nucléaire, Radiologique, Bactériologique et Chimique)j'ai encadré pendant deux ans une centaine de personne (ADS, Agent cynophile, SSIAP1,2 et 3) sur 13 site différents dont la plupart sont classé SEVESO

En 2014, j'intègre la société HYLEOS Sûreté appartenant également au groupe Centaure France qui me permet d'étendre mon champs d'action en me spécialisant dans le secteur de la sûreté aéroportuaire où j'obtient la formation de superviseur en sûreté aéroportaire (ENAC)



Les missions qui me sont confiés sont :



- l'optimisation des structures et des organisations

- renforcement de l'efficacité du management opérationnel

- Analyse des risques sécuritaires

- Elaboration de solutions sur mesure adaptées aux besoins

- Optimisation des coûts et des moyens

- Gestion et encadrement du personnel qui gère la Surveillance et fouille sûreté auprés des compagnies aériennes, le rapprochement et le contrôle documentaire, le profiling, et le contrôle à l'embarquement (passagers, catering, fret)



En 2015 je suis promu directeur opérationnel et je concours de manière forte à l'atteinte des objectifs de l'entité dont il j'ai la responsabilité.

Mon rôle m'amène à établir (en collaboration avec ma hiérarchie) les objectifs, à mettre en oeuvre les moyens permettant de les atteindre et de rechercher les possibilités d'amélioration de la performance.

Mes activités principales sont les suivantes :



1 - définir et mettre en oeuvre la stratégie dans mon périmètre de responsabilité ;

2 - organiser et coordonner les différents services de la structure ;

3 - manager les équipes et assurer la gestion humaine de l'entité ;

4 - réaliser la gestion opérationnelle ;

5 - proposer un plan budgétaire et les plans d'investissement ;

6 - développer la performance commerciale de la structure ;

7 - Développer une vision pluridisciplinaire de l'entreprise.

8 - Construire et partager un plan stratégique et une vision d'entreprise.

9 - collecter, analyser et restituer l'information.

Totalisant dans son ensemble l'encadrement de plus de 500 salariés



Aujourd'hui, je possède les qualités suivantes:



.Une grande expérience en management d'équipes: formation, motivation, évaluation

.Une très bonne connaissance technique sur la réglementation ERP / IGH en vigueur (code de construction et de l'habitation, code de l'urbanisme), Risque NRBC et des problèmes liés à la sécurité des personnes et des biens

.Une connaissance approfondie du réglement de sûreté des états membre de l'OACI.

.Une maitrise de moi et une capacité d'adaptation rapide

.un gout prononcé pour les échanges et le travail en milieu multiculturel.



En 2017 je Quitte le groupe CF et me vois confier la direction unique de sécurité sur le nouveau projet Village Nature (co-entreprise DISNEY- Groupe PVCP)



- Je suis référent dans les domaines de risques principaux : prévention incendie, sûreté (vandalisme, transports de fonds, terrorisme, fraudes financières), sécurité des équipements ludiques et récréatifs (incl. équipements aquatiques, légionnelle), sécurité alimentaire, santé au travail

- Je suis chargé de la mise en place de l’organisation prévention, hygiène et sécurité, et je pilote et évalue les procédures de gestion des risques telles que définies dans les standards de type ISO 31000 ou OHSAS 180001...



Mes compétences :

management

gestion de situation de crise

analyse de données

Communication

Pilotage de projet

mise en place et optimisation de structures

optimisation des coûts et des moyens

audit interne externe

Formation