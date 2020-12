Jerome BOR

** En reconversion Concepteur/Développeur d'application **



Après une confortable expérience en support, administration système & réseau IT, je m'oriente actuellement sur un domaine qui me passionne et me motive depuis un petit moment déjà : le développement.



Fin 2019 je quitte mon emploi, et décide de m'investir a fond dans ce projet. Les débuts de 2020 ayant été quelque peu mouvementés, ce n'est qu'en juin que j'ai enfin pu concrétiser mon projet et intègre enfin une formation de Concepteur Développeur d'application Back et Frontend dans laquelle je m'épanoui assez bien.































** Mes compétences système & réseau :

* Administration / Exploitation des SI :

- Système d'exploitation Windows

- Système d'exploitation Unix

- Exploitation des systèmes virtualisé

* Gestion de parc et dincident

* Administration / Exploitation de la télémaintenance :

- Gestion d'outils de télémaintenance

* Automatisation / Déploiement des SI :

- Automatisation / Développement

- Déploiement des SI

*Administration / Exploitation réseau :

- Audit LAN / WLAN

- Configuration LAN / WLAN

* Administration / Exploitation sécurité :

- Audit sécurité

- Correction des failles de sécurité

- Configuration d'accès

- Configuration Pare-feu / Proxy / Antivirus