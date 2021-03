Jerome BRUNET

15 années d’expériences dans le secteur de l’automobile depuis le poste de concepteur jusqu’à celui de chef de projet en ingénierie avancée. Mes spécialités sont du domaine des sièges, des éléments de sécurité et de l’habillage intérieur.

J’ai été en charge du management de différents projets, de la réalisation et du suivi de produits fournisseurs ainsi que de leur validation technique.



Mes compétences :

Etudes de cinématiques mécaniques sur CAO 2D/3D

Contrôle numérique suivant la Base Métier

Contrôle qualité num. au standard Client/Fournis.

Participations et Animation aux réunions

Réalisation et Suivi de commandes pièces

Suivi/réalisations de pièces et assemblages proto

Réalisations numériques de design suivant CDC

Suivi des Analyses des Modes de Défaillance

- Word, Excel, PowerPoint, VBA (notions)

CATIA V5 (solide, surfacique, 2D, ciném.)

Secteur d'actifité : Sellerie (Automobile)

Travail en collaboration multi-services

Organisation et Suivi de montages et d'essais

Lect./Réal. de Plans (Fonctionnels/Pièces...)

Cotation fonctionnelle et chaines de cotation

Suivi et étude de fiches des HCPP

Secteur d'activité : Eléments de sécurité (Auto)

Réalisation de dossiers de fixations

CATIA V4 (solide, surfacique, 2D, ciném.)

Travail en équipe