Jerome CHUNG

Under The Milky Way / Co-gérant



J’ai fait l’essentiel de mon parcours dans l’industrie musicale, l’édition, la distribution et la production de programmes audiovisuels à des postes marketing et commercial puis de direction générale.

En 1996, j’ai créé Warner Vision France, premier éditeur vidéo entièrement dédié aux programmes musicaux et hors films en DVD puis dirigé de 1999 à 2006, les activités vidéo et musique de StudioCanal.

En 2006, j’ai collaboré au lancement d’UniversCiné, plateforme de VoD du cinéma indépendant avant de rejoindre en 2008, le groupe Medici Arts pour développer medici.tv, plateforme de VàD dédié aux programmes de musique classique.

En 2010, j’ai créé Under the Milky Way, une société de services dédiée au marketing et à la distribution digitale de films et programmes audiovisuels.



Autres activités :

- Enseignement : responsable de l’unité pédagogique de distribution numérique au sein du 3ème cycle « Marketing et distribution dans l'industrie audiovisuelle européenne » de l’INASUP

- Consultant indépendant : expert auprès du programme européen MEDIA et du RIAM CNC/Oséo, diverses missions de conseil et d'assistance (édition vidéo, VoD, stratégie, organisation).



Publications:

- Co-auteur de l’étude « l’économie de la vidéo à la demande en France » pour le compte du CNC. (2008 / avec le Media Consulting Group)

- Étude de faisabilité sur la « mise en œuvre d’un Content Flat-Rate : une solution pour le partage illégal des fichiers peer to peer » (The “Content Flat-Rate”: A Solution to Illegal File-Sharing?) pour le Parlement Européen (2011 /MCG)

- Etude « Les nouveaux modèles économiques dans le Secteur Audiovisuel » pour Commission Européenne (Programme MEDIA) (2012/ MCG)



