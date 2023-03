Christophe GARNIER

Plus de 25 ans d’expérience à des postes à responsabilité dans les systèmes d'information et chez Capgemini ont apporté à Christophe une connaissance certaine du fonctionnement, de l’ensemble des processus des entreprises. De part ses fonctions successives, Christophe a acquis une expérience significative de travail avec les maîtrises d’ouvrage et les utilisateurs en plus des directions informatiques. Il a évolué dans des environnements internationaux et y a mené de grands projets multi-sites. Pratiquement bilingue, il a une excellente pratique de la langue anglaise. Durant toutes ces années il a travaillé et piloté des projets sur des sujets aussi divers que le développement d'application métier, la conception d'un système d'information dans son ensemble, la mise en place d'un réseau international, l'EDI, le reengineering et la refonte de processus incluant les domaines Dématérialisation, Ged et Workflow, l'organisation du travail, la gestion du changement, la stratégie de sécurité des S.I, le décisionnel, le business électronique, le management des R.H, l'Euro. Certains de ces projets ont nécessité des études de R.O.I avant de les mener à bien.

Durant quelques années, Christophe est également intervenu en parallèle à ses activités de salarié, pour des organismes de formation en animant des séminaires pour cadre concernant les problématiques de refonte de processus et d’introduction de technologies telles que la Ged et le Workflow. Ce sujet a par ailleurs fait l’objet de son sujet de mémoire dans le cadre de ses études à l’Essec.

Christophe conçoit et anime aussi en parallèle des formations à la direction de projet et des formations comportementales pour les directeurs de projet et consultants de Capgemini. Il a créé sa propre entreprise FROG T.C et travaille pour de grandes entreprises de formation telles que Démos ou directement avec les entreprises elle-mêmes. Il donne également des cours dans une école de commerce, un institut de management. Spécialiste des produits STS, il est une référence sur le simulateur de projet Simultrain.

Christophe, membre du PMI, est reconnu et certifié PMP (Project Management Professional) par le même Project Management Insitute.



Mes compétences :

Ressources humaines