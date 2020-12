SOMHOM Consulting votre partenaire conseil pour challenger, accélérer et sécuriser vos changements stratégiques.

3 axes d'intervention principaux :

- Accroître les performances opérationnelles et l'efficience de vos organisations

- Accompagner les changements stratégiques majeurs (organisationnels, IT, PMI, ...) - Evaluer et renforcer l'efficacité du management et le tonus social



Nos intervenants sont exclusivement des experts qui ont tous entre 15 ans et 30 ans de carrière. De formation Universitaire ou Grandes Écoles, ils ont construit leur expérience, soit au sein de grands cabinets de conseil (Bossard Consultants; Mc Kinsey, Gemini Consulting, Prodfout, ....) , de grandes entreprises où ils ont exercé des postes à responsabilité.

Une équipe polyglotte capable d’intervenir à l’international avec des expériences réussies dans différents pays :

- Asie : Singapour, Thaïlande

- Amérique : USA, Brésil, Mexique

- Europe de l’Ouest et de l’Est : UK, Pologne, Allemagne, Espagne, Italie, Russie

- Afrique : Afrique du Sud, Algérie, Maroc, Côte d’Ivoire, …

Cette équipe est animée par Jérôme Coussirat, près de 25 ans de carrière dans le conseil en management, dont une grande partie au sein du cabinet Bossard Consultants.

Fédérée par des valeurs communes d’exigence professionnelle et d’engagement, d’humilité et d’humanisme, notre équipe est résolument orientée sur les résultats et l'intégration des changements au sein des organisations

Ces valeurs et cette ambition se traduisent à la fois par un niveau exemplaire d'implication personnelle, de rigueur professionnelle tout en laissant la place à une grande convivialité au travail avec nos clients.



Mes compétences :

Change Management

Conduite du changement

Conseil

Gouvernance

Lean

lean manufacturing

Management

manufacturing

Manufacturing supply

Organisation

Performance

Supply chain