Jérôme CUCARULL

Je suis professeur certifié d'histoire-géographie en lycée, et chargé de cours en Histoire à l'Université Catholique de l'Ouest (UCO) à Vannes.

Parallèlement, j'assure des missions de recherche et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des institutions culturelles et des collectivités territoriales.

Mon parcours est assez classique. Après une Thèse de Doctorat soutenue en 1993, des opportunités m'ont permis de développer une activité de consultant. J'ai progressivement affiné mes méthodes d'intervention en fonction des besoins de mes clients. Aujourd'hui je propose une large palette d'interventions en fonction des préoccupations diverses qui font appel au regard de l'historien.

Je peux accompagner un projet en réalisant une étude d'archives de type classique, une enquête orale de type ethnologique et/ou une analyse du patrimoine bâti et technique.

J' accompagne également des projets culturels impliquant la population dans sa réalisation.

Je rédige des articles ou des ouvrages de synthèse pour un large public.



Inséré dans des réseaux nationaux ou internationaux, je me tiens au courant des évolutions de la recherche et participe régulièrement à des colloques nationaux ou internationaux sur les thèmes qui me sont chers.



* Chercheur associé au CRBC (Centre de Recherches Bretonnes et Celtiques) de l’Université de Bretagne Occidentale (Brest) ;

* Membre du CILAC (Comité d’information et de liaison pour l’archéologie, l’étude et la mise en valeur du patrimoine industriel) ;

* Membre de diverses sociétés savantes (Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, Société archéologique et Historique d’Ille-et-Vilaine, etc.).



Pour avoir un aperçu de mes publications, consultez le site du CERHIO de l'Université Rennes 2 : http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?article989