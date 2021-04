Jérôme DANIEL

Ingénieur de production de formation, je me suis spécialisé dans le management de la supply chain dans l'industrie avec de fortes contraintes techniques et commerciales.



Je suis actuellement expert dans la planification d'outils industriels et l'approvisionnement en juste à temps.



J'ai aussi exercé la direction d'un entrepôt logistique de produits textile, en même temps que la responsabilité du service ordonnancement.



Doté d'expériences complémentaires en contrôle de gestion industriel et production dans l'industrie textiles, je souhaite conforter mon expertise de la gestion de production et de la supply chain, et à terme m'orienter vers la gestion d'un centre de profit.



Mes compétences :

Logistique industrielle

Ordonnancement

Approvisionnement et achats

Planification

Gestion de production

Informatique bureautique

ERP

Business object

SPLAN ( éditeur GREYCON )

Prévisions de vente

MRP

SQL

Logistique

Gestion de la production

Approvisionnement