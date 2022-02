Jerome DANTIACQ

De formation Technicien Motoriste, mon premier poste au Moteur Moderne m'a rapidement conduit vers de nombreuses analyses de données sans pour autant perdre l'aspect technique de ma formation initiale.

J'ai poursuivi mon apprentissage en Compétition Moto dans plusieurs championnats Européen et Mondial : en tant que metteur au point moteur mais aussi en exploitation des données de télémétrie pour améliorer la performance des pilotes.

Actuellement chez BCA Expertise, j'ai pu évoluer du poste d'Expert en Automobile, à celui de Support à la formation continue des Experts, et enfin, depuis 2018, à celui de Responsable Etude, Pilotage et Performance.

Actuellement Manager des Responsables Pilotage et Performance, mon poste me permet de renouer avec la réalisation de nombreuses analyses nécessaires à nos Clients ainsi qu'à l'amélioration de notre Performance interne.



Mes compétences :

Management et accompagnement des collaborateurs

Relation Clients Externes et Internes

Analyse des données via PowerBI

Création de Tableaux de Bord et d'outils d'analyses de données

Pilotage de la performance, et recherche de KPI

De formation très technique Auto/Moto, je reste connecté sur les nouveautés Techniques mais aussi les évolutions du Parc auto Français