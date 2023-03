Bonjour je m'appelle Jérôme DUSSART, après un BTS Maintenance Industrielle à Bagnols sur Cèze, j'ai réalisé une licence professionnelle MTG (Maintenance des transports guidés) à l'IUT A de Lille 1 en alternance avec la SNCF de HELLEMMES.



J'étais apprenti Technicien correspondant produit Anti enrayeur, MA-FE.



J'ai eu l'opportunité de travailler pour Hiolle techniologie à ALSTOM VPF sur les rames en tant que câbleur du métro d'AMSTERDAM, puis j'ai travaillé en tant que Contrôleur de fabrication du métro parisien MI09.



Cette société m'a permis de me retrouver Technicien Méthodiste où j'ai pu faire des procédures, de la gestion documentaire, de la mise en place de projet de fabrication pour ALTOM telle que TTNG, MP05, ONIX.



Actuellement je travaille pour la société TaM (Transport de l'agglomération de Montpellier) en tant qu' Eléctromécanicien Expert clim.



Dans ce secteur la fiabilité du matériel est essentielle et je suis amené à faire en sorte que les clims des tramway soient le plus disponibles possible. J'ai aussi pour objectif de proposer des améliorations, des procédures d'interventions.



Travail très intéressant qui confirme mon parcours scolaire.



Mes compétences :

autonome

dynamique

Facilité d'adaptation

Persévérant

RIGOUREUX