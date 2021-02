Jérôme ESCOFFIER

En poste à Lyon depuis plus de 10 ans en tant que Développeur puis Chef de projets dans les technologies Web (essentiellement le monde JAVA). Je suis actuellement responsable de domaine chez Tessi Technologies à Lyon



-- Compétences --

Architecture, modélisation

Développements technologies Web (Java, C# .net, php)

Constitution, formation et coaching d’équipes

Planification, organisation et conduite de projets longue durée.

Actions d’avant-vente



-- Informatique --

Languages : Java, Jsp, ASP .NET, C#, JavaScript , Visual-basic, HTML, DHTML, XML, XSL, PHP

SGBD : Oracle, MySQL, SQL Server

Frameworks : Hibernate, Spring, Struts



-- Divers --

Anglais : Lu, parlé, écrit.

Allemand : notions



