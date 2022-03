Jérôme GALAIS

Je suis actuellement en poste au sein de la société Smile sur l'agence de Montpellier plus précisément dans la Business Unit (BU) Outsourcing.



Au sein de la société Smile j'occupe actuellement le poste d'Ingénieur Systèmes et Réseaux, à la suite du poste du même titre que j'ai occupé dans le réseau de sociétés DEF.



Mes principales missions sont :



1/ Maintien des infrastructures Web des clients Smile



- Adapter les configurations clientes en fonction de leurs besoins

- Analyser et monitorer en continue les infrastructures physiques et virtuelles des clients

- Analyser et accompagner les demandes clientes dans leurs réalisations



2/ Sécuriser et Protéger les infrastructures Web des clients Smile



- Sécuriser les infrastructures clientes

- Sauvegarder les infrastructures clientes

- Assurer un service d'assistance continue aux clients en cas de problèmes



3/ Amélioration continues en fonction des besoins clients



- Apporter une expertise dans le choix des solutions techniques à déployer en fonction des besoins énoncés dans le cahier des charges

- Designer et dimensionner les infrastructures clientes dans des projets d'installations et/ou de migrations

- Mise en place d'environnements de pré-production dans le but de tester les évolutions et/ou modifications avant le déploiement en production

- Mise en place de maquettes (Proof of Concept) pour démontrer le bon fonctionnement de solutions et/ou d'infrastructures

- Automatisation de création et/ou de modification d'environnements clients en fonction des besoins



Environnement technique :



- Centos

- Debian

- Apache

- Nginx

- Varnish

- Packet Filter

- Terraform

- Ansible

- Git

- Svn

- Relayd

- Amazon AWS

- OVirt

- Open Stack



L'objectif à terme est d’assurer la pérennité des infrastructures clientes tout en les faisant évoluer au travers des différents projets menés au sein de la Business unit Outsourcing Smile.



Mes compétences :

DNS

Nagios

Apache

DHCP

Scripting Shell

Scripting Batch

Microsoft Windows Server

Active Directory

Gestion de projet

Suze Linux Entreprise

Debian

GNU/Linux

Red Hat

CCNA

Samba

Red Hat Enterprise Linux

Public Key Infrastructure

Infrastructure VMware