Elysa FOURNIER

Jeune diplômée du Master 2 Ressources Humaines à l’Ecole De Commerce de Pau, je recherche actuellement un poste à pourvoir en région Île de France.



J’ai fait le choix de suivre le parcours apprentissage durant mes deux dernières années d’études afin d’allier la théorie à la pratique et de me construire une réelle expérience professionnelle. Le poste que j'occupais était celui de Consultante Recrutement junior au sein d'une agence d'emploi Start People, spécialisée dans le travail temporaire sur les secteurs du BTP et de l'industrie.



Le métier de Consultante recrutement junior m’a permis d’acquérir des compétences en gestion des ressources humaines plus spécifiquement en ce qui concerne le recrutement, de la rédaction à la diffusion d’annonces jusqu’à la recherche des meilleurs profils par l’évaluation, la sélection des candidatures jusqu’à la délégation et le placement du personnel.



Vivement intéressée par le secteur des Ressources Humaines et plus particulièrement par le recrutement, je suis à l'écoute d’opportunités dans le domaine du recrutement (en agence de travail temporaire, en cabinet comme en entreprise).





