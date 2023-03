Jérome GOLDMAN

Jérôme Goldman



91400 Orsay



Nationalité : Français /Américain (bilingue)

Né le : 3/12/1977

Permis : B, A, C1, véhiculé

Langues : Français, Anglais (courant)

Mandarin (conversation de base)



Expérience professionnelle:



2011 à ce jour

FRozen Brothers,

Directeur France.

Gestion et développement du marché Français.

Slush Puppie de 2011 à 2019

De 2015 à ce jour:

Coca-Cola Frozen, Fanta Frozen, Slushy j'ack





2008-2011

Analog Way - solutions de contrôle et de pilotage, switchers et commutateurs, convertisseurs d'images (haut de gamme).

Réorganisation du service client / service technique /Formations.

Support technique international, Service après vente, débogage bêta test et validation,



2007-08

à Taiwan Etudiant en chinois à luniversité Tamkan a Taipei Enseignant lAnglais 9hrs semaine et le Français 12hrs semaine.



2006-07

J2C communication

Chef de Pub

(EXPOSIUM) Commercial international, organisateur de salon

Organisation 1ere rencontre Normanddeal2006 rencontre B to B centre des congrès de Caen Vente despace publicitaire officiel des salons (SIAL, CARTES ) 245 000€ en 6 mois



2004-06

Véolia Water STI (Aquadem)

Technicien

Installation et maintenance de matériel de déminéralisation principalement en laboratoire

Photos commerciales de la gamme de produits pour le catalogue international



2003-04

Cocktail scandinave

Technicien de distribution

photographies catalogue produit



2002-03

Reprographica (imprimerie reprographie traditionnel et digital) Responsable Commercial

Création dun nouveau portefeuille clients accompagnement suivi de France Télécom



2001-02

Alexma centre daffaires

Technicien, Commercial, Coordinateur

Hôtel Lutétia à Paris Technicien audio, vidéo, informatique Coordinateur du centre daffaires et mise en valeur de nos prestations



200001

Service Militaire école Polytechnique



199900

Police Nationale ADS villes des Ulis et Palaiseau

Ilotage, enquête voisinage Accueil physique et téléphonique



199899

Contact Service 91

Association de services pour personnes âgées

Gestion portefeuille clients

Suivi clientèle

Conseil auprès de la clientèle

Gestion plateau repas avec le fournisseur Eurest



Mes compétences :

Anglais

Chinese

Client support

Commercial

English

Gérant

Direction

RH

Management

Manager

Mandarin

Organisation

Réorganisation

Responsable Commercial

Sales

Sales manager

Service client

Services client

Support

support technique

Technical Support

Technique