Jerome ILLOUZ

Je suis passionné de nouvelles technologies depuis mon plus jeune âge.

Je suis polyvalent et autonome. Pour certaines tâches le travail en équipe reste préférable.



Autonome / Curieux / Rigoureux / Passionné / Responsable / Réactif / Polyvalent / Pédagogue



J'aide les personnes à se réconcilier avec l'informatique et les nouvelles technologies afin que ce vaste monde ne soit pas du chinois pour eux !





Mes compétences :

Diagnostiquer les pannes informatiques

Déploiement logiciel et matériel

Modélisation UML

Sécurité informatique

Réaliser un progiciel / Site Internet

Assurerr un suivi clientèle

DBA - SQL

Prise en charge Physique /Téléphonique des clients

Pilotage de projets

Rédiger un manuel Utilisateur

Rigueur

Pédagogie

Polyvalent