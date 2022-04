Mustapha DERRAS

Expérience managériale accomplie de direction technologique, de développement business et de réalisation de solutions hardware/software avec +20 années de réussite professionnelle au profit de grandes références telles que GE, Cadence ou Berger-Levrault. Porteur d’expérience et d’expertise exploitant une triple formation permettant de concevoir, de formaliser et de concrétiser des orientations pertinentes et essentielles aux prises de décisions de tout directoire. Potentiel d'adaptation démontré par un parcours international réalisé dans de nombreux secteurs d'activités tels que les matériels médicaux, la simulation systèmes, les systèmes temps réels embarqués ou les logiciels. Compétences étendues en direction d'équipes de toutes tailles (10 à +300 personnes) pour les métiers du développement, du support et des services. Leader décisif à de nombreuses reprises en matière d'organisation, de négociations, de positionnement stratégique marché/produit/service et de rachats/intégrations d’entreprises. Connaissances essentielles en matière de mutations de modèles économiques, de financement de l'innovation ou de partenariats de tous types.



Mes compétences :

Gestion de projet

Stratégie d'entreprise

Direction de projet

Direction générale

Direction technique

Recherche scientifique

Développement international

Innovation

Business